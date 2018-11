“Churros con queso y salsa de tomate y pimiento”, la última aberración que ha indignado a Twitter

Cada día nos encontramos con nuevos platos en los que se combinan sabores y alimentos que hasta ahora no se recogían en nuestra dieta habitual. Fiona Govan, una mujer británica, ha experimentado a partir de un alimento tan español como son los churros... Y no le ha salido muy bien.

Si bien los churros suele ser una comida dulce, donde suelen aderezarse con azúcar y acompañarlos con chocolate caliente, Fiona ha querido experimentar con la combinación "dulce y salado" lanzando unos "Churros con queso".

Pero ¿mejor bañados en algo, no? Fiona ha pensado en todo ya que ha hecho "la salsa ideal": tomate y pimientos. En ella podrás mojarlos con la finalidad que estén... ¿más sabrosos? Y por si te sabe a poco...¡Échales queso rallado por encima!

En España ha quedado claro que somos algo más tradicionales y en más de una ocasión nos hemos echado las manos cuando han experimentado con algún plato típico de nuestra gastronomía, como cuando una australiana hizo una "tortilla de patatas" con chorizo, aceitunas y tomate.

Es por ello que la tuitera al subir la imagen ha posteado: ''Esperad a que en España se enteren...''. Y tal como pronosticaba, los españoles se han lanzado a las redes sociales para comentar tal horror alimenticio.

Keep Gibraltar but don't do this please.