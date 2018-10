Una australiana intenta hacer una tortilla de patatas y escandaliza a todos los españoles

No hay nada más sagrado que la gastronomía de cada lugar. Esto es lo que debía haber tenido claro esta mujer australiana antes de ponerse a "experimentar" con su versión libre de tortilla de patatas.

Muy orgullosa, compartió una foto del resultado en Twitter con los ingredientes que había utilizado, empezando mal desde el principio: "10 huevos. 2 patatas. Una cebolla. Chorizo. Dos tomates. Un puñado de aceitunas".

Si ponerle cebolla o no a la tortilla de patatas ya es todo un debate nacional, incluir tomate o aceitunas en su receta es todo un sacrilegio. Así se lo han hecho saber cientos de españoles completamente escandalizados por el nefasto resultado.

What the hell, as a spanish person, I have the duty to teach you what's actually a spanish omelette. Without chorizo or olives. Only french fries, onion and eggs. pic.twitter.com/SLSBkdazLw