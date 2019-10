Compra un sofá de segunda mano y encuentra una valiosa joya entre los cojines

Una mujer canadiense compró hace cuatro años un sofá de segunda mano en un rastrillo de su comunidad de vecinos. Pagó por el 25 dólares, unos 23 euros, pero lo que no se esperaba era que entre sus cojines encontraría una joya valorada en 250.000 euros.

Se trata de un reloj de pulsera Rolex, modelo Daytona 6241 Paul Newman, una de las piezas mejor valoradas del mundo. En un primer momento, la mujer pensó que podría pertenecer su padre, de 92 años. "Por supuesto que no es mio, sabes que no me puedo permitir un Rolex", explicó el hombre a su hija según recoge Bussines Insider.

Así, ante el desconocimiento y el temor de enviarlo a valorar y que se perdiese, un experto asesor acudió a casa de la mujer y allí verificó que se trataba de un modelo original, fabricado entre 1966 y 1969. Durante ese período se hicieron 3.000 ejemplares de este modelo, pero solo unos pocos llevaban la esfera 'Paul Newman', lo que convertía la pieza en una joya de lo más exclusiva.