Dúi, el perro que ha causado sensación por su desconcertante aspecto: "parece un gato"

Sus dueños crearon el grupo de Facebook de Ban Dúi el pasado 26 de febrero y en menos de 15 días ya tiene más de 37.000 miembros. El aspecto de este perro ha llamado tanto la atención en redes que se ha convertido en todo un fenómeno. "Solo hace algunos días creamos la página del perro y ya tiene fans en todo Vietnam y el resto del mundo", aseguran.

Con un pelaje gris esponjoso, orejas puntiagudas y un hocico afilado, a simple vista Bad Dúi parece un gato, pero no lo es. Su desconcertante apariencia ha provocado miles de preguntas y teorías sobre su raza, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. "Debe ser alguna mutación genética. Lo compré en una región montañosa de Vietnam", dice su dueño. "Cuando lo ves por primera vez parece un gato, pero una vez que lo miras detenidamente te dan cuenta que es un lindo perro", aseguraba un usuario.

El aluvión de cumplidos y reacciones ha sido tan abrumador que hasta hay quien ha intentado comprarlo. "Es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genética, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder".

Tal y como se puede comprobar en los vídeos, el pequeño animal vive feliz y contento en el jardín de su casa junto a otros perros.