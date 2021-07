Los empleados de un centro comercial graban un divertido videoclip promocional y triunfan en las redes

Personal de limpieza, seguridad, los empleados de las tiendas... Todos han querido formar parte del videoclip que el centro comercial Plaza Mayor de Málaga ha grabado para animar a los clientes a disfrutar de sus instalaciones.

Cambiando la letra de la canción de Álvaro Soler Magia, el centro comercial detalla sus bondades mientras los dependientes y trabajadores bailan y se divierten. Una prueba de que disfrutar y trabajar son dos conceptos compatibles, más aún cuando formas parte de un grupo tan orgulloso de sus servicios.

En solo unas horas, el vídeo ha conseguido cientos de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han bromeado con este formato promocional tan casero como eficaz. Si querían que hablásemos de ellos, lo han conseguido.

Lo cierto es que no es la primera vez que lo hacen. El pasado mes de noviembre cantaron el clásico de Mariah Carey All I Want For Christmas para desear unas felices navidades a todos sus clientes.