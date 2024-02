"No era eso lo que quería decir": Lola Índigo se lía hablando de pelotas que le dan en la cara en su concierto de Málaga

El habitual desparpajo de Lola Índigo le jugó una mala pasada en el concierto inaugural de la Copa del Rey de baloncesto celebrado este domingo en Málaga. La cantante quiso explicar por qué rechaza las propuestas de hacer saques de honor en partidos y no le salió bien. Pelotas y cara en una misma frase no son una buena combinación.

Lola Índigo fue más Lola Índigo que nunca en el concierto inaugural de la Copa del Rey de baloncesto celebrado este domingo en Málaga.

La cantante de Huétor Tájar (Granada) interrumpió el show para hacer referencia a su relación con el deporte y no acertó demasiado con su comentario. "Me han dicho muchas veces por qué no vienes a hacer el saque de honor...", empezó diciendo la cantante, que a continuación añadió una valoración y rápido se dio cuenta de que no fue la más acertada.

"A mí las pelotas solo me dan en la cara", dijo para llevarse inmediatamente después las manos a la cara, girarse y dirigirse al fondo del escenario. No pudo contener la risa al pensar en lo que había dicho y tuvo que aclarar: "No era eso lo que quería decir".

Respiró dos veces para calmar la risa y, ya después, aclaró lo que realmente trató de decir: "No hago cosas de esas porque se me dan fatal los deportes, yo suspendí educación física".

La cantante y también bailarina pasaba de curso por su buen hacer en el baile: "Me aprobaban Educación Física porque montaba la coreo de fin de curso".

El concierto de Lola Índigo, en el que sonaron temas como La niña de la escuela, El tonto o Mujer bruja, dio el pistoletazo de salida a la Copa del Rey de Baloncesto que se prolongará durante los próximos ocho días. La final es el domingo 18 de febrero en el Palacio de Deportes “José Mª Martín Carpena” de Málaga.