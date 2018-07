Esta joven lanza un emotivo mensaje al ponerse por primera vez un bikini

Lesley Miller es una chica que ha pasado toda su vida acomplejada por su cuerpo y se ha sometido ya a varias cirugías estomacales. Tras pasarlo mal por su físico, Lesley se ha sentido decidida al publicar una foto donde se pone un bikini por primera vez.

Además, la joven ha creado una página donde ayuda a todas esas personas que se puedan sentir un poco mal con su aspecto físico.

Pero lo más emotivo de todo, es el mensaje que ha lanzado a todos los que la siguen en sus redes sociales.

"He tapado y escondido mi cuerpo. Me decía a mí misma que llegaría el día en que me permitiría mostrarlo; llegaría el día en que podría hacer todo lo que había soñado, cuando fuera 'suficiente'. Suficientemente delgada, suficientemente feliz, suficientemente segura. Cuando mi cuerpo fuera como se suponía que debía ser.

He luchado contra mi cuerpo en cada paso del camino, con vergüenza y en silencio.

Cuando tenía 3 años, mis compañeras me preguntaban por qué era mucho más grande que ellas, por qué no usaba los mismos vestidos que ellas.

Cuando tenía 7, me pasaba el día en Weight Watchers [empresa especializada en procesos de adelgazamiento], desesperada por encontrarme entre mujeres de mediana edad ansiosas por perder unos kilos.

Cuando tenía 9, fui a un campamento de pérdida de peso e hice cola la primera semana para hacerme la foto del 'antes'.

Cuando tenía 11, el cirujano me redujo el estómago, y me dijo que al fin lograría ser feliz. Fui la persona más joven sometida a una cirugía de este tipo.

Cuando tenía 15, empecé a hacerme cortes en la piel. Pensé que lo merecía.

Cuando tenía 20, perdí la mitad de mi peso corporal en 9 meses, el valor de mis días solo lo determinaba la cantidad de peso bajado respecto al día anterior.

Y me cansé de esperar.

Ahora tengo 21 y me he comprado el primer bikini de mi vida.

Lo puedes ver todo. Bultos raros y rollos de grasa. Exceso de piel colgante, Estrías, celulitis y cicatrices quirúrgicas y de las autolesiones. Una incómoda protuberancia en mi abdomen fruto de la banda gástrica.

Quiero aprender a quererme a mí misma, no solo las partes que me han dicho que son 'aceptables'. Porque el secreto es que siempre fui suficiente. Y tú también".