Estas fresas no son rojas, aunque te lo parezcan

ILUSIÓN ÓPTICA

No es la primera vez que se nos queda cara de póker cuando nos dicen que algo que vemos no es exactamente como pensábamos y nos lo demuestran. Pues bien, el último caso lo tenemos en esta ilusión óptica del psicólogo Akiyoshi Kitaoka, en la que nos muestra un suculento postre de nata con fresas que en realidad no son rojas, por mucho que nos empeñemos en verlas así.