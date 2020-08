La genial respuesta de un restaurante a una influencer que quería ir a comer gratis

Un restaurante de la isla griega de Cos se ha vuelto viral por su genial respuesta a una influencer, que contactó con ellos para comer gratis en su establecimiento a cambio de unas publicaciones en sus redes sociales. El trato que el planteó el restaurante para promocionarse mutuamente, no acabó convenciendo a la joven y dejó en evidencia la moda de intentar conseguir servicios gratis a cambio de posts.

Son muchísimos los influencers que utilizan sus seguidores como reclamo para conseguir todo tipo de cosas gratis. Desde productos, ropa, tratamientos hasta intentar sacarse unas vacaciones gratis consiguiendo viajes, hoteles y comidas a cero coste.

Aunque es una táctica que sigue funcionando, lo cierto es que cada vez son más las empresas que se niegan a ofrecer sus servicios gratis a cambio de unos posts en redes sociales.

Esto es lo que le ha ocurrido a una influencer que escribió a un restaurante situado en la isla griega de Cos para intentar ir a comer gratis con un amigo:

"¡Hola, espero que estéis bien! Un amigo me habló recientemente de vuestro restaurante y me dijo que servís platos griegos geniales y tenéis opciones veganas. Me encantaría ir con mi amigo a cambio de etiquetaros en mis redes sociales", empieza escribiendo en el mensaje, que ha sido compartido en Reddit por una familiar de los propietarios del restaurante.

“He visitado Grecia bastantes veces y una de las cosas que más me cuesta encontrar son lugares con opciones vegetarianas y veganas. Me encantaría hablar de esto con mis seguidores. Estaré en Cos del 18 al 21 de julio”, concluye.

Una persona fotografiando su comida / Pexels

Ante este mensaje, el restaurante no dudó en responder de forma muy educada:

"Nos encanta que nos hayas elegido como restaurante, estamos seguros que haremos de tu cena una experiencia memorable.

Durante los últimos años tenemos una política de responsabilidad social con influencers de Instagram y foodies. Por cada menú que vendamos a un influencer que nos etiquete en Instagram, daremos un menú del mismo importe de forma gratuita a alguien con necesidad (gente sin hogar, refugiados, etc.).

De esa manera ganamos relevancia con nuestras publicaciones y tú mejoras tu imagen de marca al devolver algo a la comunidad. Siempre publicamos sobre los influencers que se apuntan a la iniciativa y solemos recibimos cientos de respuestas positivas. Por favor, haznos saber lo que piensas”.

Tras publicar la respuesta del restaurante, este familiar aseguró que ningún influencer ha aceptado este trato: "NADIE ha aceptado venir bajo esta condición. Es decir, no quieren pagar su comida incluso si luego se le da comida por el mismo valor gratis a personas necesitadas. La mayoría de las veces ni siquiera responden y algunos incluso eliminan su mensaje original".