El genial truco de una chica para evitar que los hombres le manden fotos desnudos

La usuaria de Twitter Katy Montgomerie ha compartido unas conversaciones de chat con un hombre para mostrar qué truco utiliza para evitar que le envíen fotos subidas de tono.

A través de Facebook, un hombre le envía unas fotos, en las que se entiende que son sus genitales, preguntándole "si le gusta", a lo que Katy responde "Perdona, no puedo ver las fotos. ¿Qué me envías? ¿Un meme?".

El hombre le dice "no exactamente" y aquí es cuando Katy entra en acción: "¿Qué era? Normalmente no puedo ver las fotos si son desnudos. Tengo un bloqueador de porno en mi móvil que le envía las imágenes directamente a la policía local para una base de datos" y añade "Se que es tonto pero nunca se es demasiado cautelosa con los chicos desagradables que te envían fotos de su pene no solicitadas".

Ante esto, el hombre empieza a ponerse nervioso preguntándole si está hablando en serio y excusándose con que ha bebido demasiado. "Siento decirte esto pero estas fotos probablemente ya están siendo analizadas por la Unidad Local de Crímenes Sexuales contra las Mujeres. Lo cual significa que también tengan una foto de tu cara porque la tienes en el perfil (de Facebook). Yo que tú buscaría un abogado. ¿Has bebido demasiado? No sé si eso será un buen argumento", le responde ella.

Aunque el acosador en cuestión no pudo leer el final de esta genial historia, ya que tal como indica Katy en su último pantallazo, el individuo la bloquea antes de que termine de hablar.

El mensaje de la joven ya se ha retuiteado más de 60.000 veces y acumula casi 290.000 'me gusta'; ademas de cientos de comentarios de otras mujeres asegurando que van a utilizar la misma técnica para evitar acosadores.

Por su parte, Katy ha explicado que este individuo había acosado a más chicas anteriormente, por lo que espera que su método haya tenido efecto y no acose a ninguna más.