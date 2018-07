El gran susto de una presentadora al pillarla despistada en directo

Hacer un programa en directo requiere mucha concentración, si no te puede pasar lo que a esta pobre presentadora de la cadena de noticias australiana ABC News 24.

Natasha Exelby dio paso a un vídeo y éste finalizó sin que ella se diera cuenta, por lo que la cámara le sorprendió distraída mirando fijamente un lápiz. Esto hubiese pasado casi desapercibido si no fuese por el enorme susto que se llevó la periodista al darse cuenta de que la estaban viendo así.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo y todos los usuarios se lo han tomado con humor, lo que Natasha ha agradecido a través de su cuenta de Twitter: "Gracias a todos por el apoyo. No estoy en mi mejor momento. Mi lápiz y yo os saludamos".

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!