El inesperado mensaje de apoyo de Scooter Braun a Taylor Swift tras ser atacada por Trump

Todo fan de Taylor Swift conoce la batalla legal que mantuvo en 2019 la cantante con su exproductor Scooter Braun después de que él vendiera, sin consultarle, los derechos de sus seis primeros discos. Tras una larga polémica, la estadounidense logró poder regrabar estos álbumes para poder ser ella la propietaria única de los mismos.

Las aguas se han calmado desde ese momento, sin embargo, parece que el representante de la artista todavía no la ha olvidado y ha querido lanzarle un mensaje de apoyo tras el ataque de Donald Trump.

La intérprete de Fearless, como ocurrió en 2020, quiso revelar que de cara a las próximas elecciones de EEUU votará a la candidata demócrata Kamala Harris: "Lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Es una líder firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos".

De hecho, firmó su comunicado con la frase Childless Cat Lady (La dama de los gatos sin hijos). Se trata de una pulla a J.D. Vance, el candidato de Trump a vicepresidente, ya que hace unos años dijo que los políticos del Partido Demócrata eran "un puñado de señoras con gatos y sin hijos".

Estas palabras no sentaron nada bien al líder ultraderechista y escribió en su perfil de la red social Truth Social un mensaje muy duro y directo contra ella: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!". Así en mayúsculas.

El mensaje de apoyo de Scooter Braun a Taylor Swift

Sin esperarlo nadie, Scooter Braun ha querido mostrar su apoyo a Swift y ha compartido en sus stories de Instagram la frase 'Shake it off Donald' (Sacúdelo Donald), una referencia a la canción Shake it off de su disco 1989. Este es uno de los álbumes que ella se vio obligada a regrabar porque el productor lo vendió sin su permiso.

Junto a esto, también ha dicho públicamente que votará a Kamala Harris en las elecciones.