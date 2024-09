"Voy a votarla": Taylor Swift comparte su apoyo a Kamala Harris tras el debate con Trump

Te interesa Taylor Swift y Travis Kelce desmienten que su relación sea falsa paseando de la mano

Taylor Swift ha tardado en pronunciarse sobre su apoyo en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero por fin lo ha hecho.

Desde hace unos años, la cantante suele expresar su opinión en política, ligada tradicionalmente al partido demócrata: ya lo hizo con Joe Biden, al que dijo que iba a votar. Pero, pese a los rumores que apuntaban a que podría estar respaldando a Donald Trump esta vez, la estrella del pop se ha esperado al último debate entre Trump y Kamala Harris para dar su opinión.

Lo ha hecho a través de redes sociales, pero antes ha querido concienciar a sus seguidores: "Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país".

"Recientemente me di cuenta de que la IA de 'yo' apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump fue publicada en su web. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad", ha reivindicado en su comunicado.

"Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024", ha dicho contundentemente. Así, ha justificado su elección: "Voy a votar por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos".

"Creo que es una líder firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos. Estaba tan alentada e impresionada por su selección de compañero de fórmula Tim Walz, que ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fundación in vitro y el derecho de una mujer sobre su propio cuerpo durante décadas", ha expuesto, muy convencida.

Swift ha insistido en que ha reflexionado sobre su decisión: "He hecho mi investigación y he hecho mi elección. Tu investigación es toda tuya, y la elección es tuya. También quiero decir, especialmente a los votantes por primera vez: ¡Recuerden que para votar tienen que estar registrados!".