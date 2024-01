Mariah Carey se burla de las críticas por ser 'muy diva' y sube un video entrenando con vestido y tacones

Mariah Carey tiene una nube de rumores alrededor de ella como buena persona famosa que es. Las celebrities suelen enfrentarse a haters debido a su gran proyección mediática y cultural y algunos de ellos actúan con maldad dedicándose a inventar rumores sobre ellos para desacreditarlos.

En los últimos días, se ha hecho viral un trend en redes sociales que consiste en subir videos diciendo todas las cosas que se presuponen de uno mismo y reírse así de las críticas ajenas. La reina de la Navidad se ha 'descongelado' meses antes de noviembre y ha compartido un clip burlándose de todos los rumores y estereotipos que se dicen.

En la primera -y más llamativa escena- podemos verla entrenar en el gimnasio con una prensa mientras lleva un vestido de noche y unos tacones, afirmando: "Soy Mariah Carey, por supuesto que este es mi conjunto para entrenar".

La intérprete de All I want for Christmas is you continúa el video con otras hilarantes situaciones, como ver a sus maquilladores arreglándola en su cama o estar tumbada leyendo su libro The meaning of Mariah Carey: "Soy Mariah Carey, por supuesto que estoy leyendo mi propio libro".

Y termina con sus perros recibiendo un masaje: "Por supuesto que mis perros reciben un masaje después de comer".

Es necesario reírse de uno mismo y ser capaz de enfrentarse a los rumores de los haters.