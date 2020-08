Miguel Lago, blanco de las críticas por su chiste sobre la Infanta Elena

Los límites del humor vuelven a escocer a los más usuarios más delicados de las redes sociales, ese lugar donde siempre habrá alguien que se ofenda, algún colectivo discriminado que pondrá el grito en el cielo para desacreditar lo que sea, da igual si se trata de la asociación de amigos de las libélulas o del colectivo para la visibilización de los chorizos de Cantimpalos, por decir algo. En Twitter siempre hay salseo, siempre.

Durante la mañana de este lunes, la red social del pajarito azul se ha llenado de una gran cantidad de críticas hacia Miguel Lago, el humorista que se ha atrevido a relacionar el término 'parálisis cerebral' con el nombre de la Infanta Elena.

El cómico se grabó a sí mismo al pie de la carretera que señaliza el camino para llegar al Centro Parálisis Cerebral Infanta Elena, ubicado en Alicante. "He tenido que parar el coche, o sea...", decía el humorista, dejando que el chiste se hiciese solo, de manera velada.

Rápidamente, sus palabras desataron una oleada de críticas que censuraban el humor de Lago. Aunque el humorista eliminó el vídeo poco después, los haters ya lo habían grabado y su difusión era imparable.

SU REACCIÓN A LAS CRÍTICAS

Fue el domingo de madrugada cuando las críticas comenzaron a aumentar, así que Miguel Lago compartió un vídeo intentado restarle importancia y autoidentificándose como un "hijop***".

"Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona. Vayamos unos años atrás. Previously in Miguel Lago..."

Finalmente, ante la cantidad de mensajes negativos, el humorista y colaborador de televisión recalcó que era "una broma". "Venga, no es más que una broma. No busca ofensa. Solo risa tonta. El referente lo entendemos todos, es más viejo que la vida. Un poquito de calma. No tiene mayor relevancia ni recorrido. Si pusiera 'Messi' o 'Miguel Lago' lo haría igual", escribió cuando su nombre ya era trending topic.