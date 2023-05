Rosalía responde con dureza al autor de las fotos manipuladas donde sale desnuda

Una motomami no se calla ante las polémicas y Rosalía ha demostrado por qué sus fans la admiran tanto. Desde hace varios días, se han comenzado a difundir en redes sociales fotos en las que aparecía desnuda y se le podían ver los pechos.

Rápidamente, sus seguidores se encargaron de recalcar que eran imágenes falsas y añadieron las verdaderas para demostrar que la catalana no había subido nada sin ropa. No obstante, la propia artista se ha hartado de esto y ha compartido un tweet en el que deja claro que no es ella y ha criticado con mucha dureza al responsable.

"Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena", ha explotado Rosalía.

El mensaje ha tenido muchísima repercusión en pocos minutos y sus fans la han aplaudido pero le han pedido que denuncie al responsable.

El responsable de las fotos manipuladas de Rosalía

El autor de estas imágenes manipuladas es JC Reyes, un rapero sevillano. En Twitter se puede ver como hay miles de críticas hacia este artista y la misma Rosalía ha aclarado que solo lo está haciendo para conseguir más reproducciones en su música.

Sin duda se trata de un gesto muy poco inteligente por parte de este rapero porque ha conseguido que los fans de Rosalía se lancen a criticarlo por un gesto tan irresponsable e ilegal como esto.