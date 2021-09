NADA QUEDA EN CASA

Sinceridad por encima de todo: la genial respuesta de un niño cuando le preguntan con quién lucha su héroe

La sinceridad de los niños no tiene límites, y las cosas de casa pueden ser también cosas del colegio. El protagonista de esta historia viral no se cortó nada en sacar a la luz los asuntos familiares en una pregunta de clase. Su divertida respuesta no ha tardado en hacerse viral en Twitter.