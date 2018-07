"No todas las mujeres podemos ser 'Hot", la sorprendente respuesta de la mujer fotografiada por una modelo en el gimnasio

Dani Mathers, la modelo de Playboy que se burló del físico de una compañera de gimnasio, ha tenido una contestación directa a pesar de todas las críticas que ya recibió en su momento.

La mujer, llamada Christine Blackmon, ha salido en defensa y ha querido compartir una imagen de su cuerpo y acompañarlo de una carta para que la modelo y otras chicas que piensen como ella lo lean. El mensaje ya se ha vuelto viral y lo han visto más de 72.000 personas.

"Estimada Dani Mathers. En este momento, muchos de mis amigos ya han visto la foto que has publicado de una mujer desnuda, bañándose en el gimnasio al que acudes y han leído la frase que le acompaña "Si no puedo 'no ver' esto, entonces ustedes tampoco".

"Hace como un mes, me estaba cambiando de ropa para ir al gimnasio. Me quité mi uniforme de trabajo sin quitarme los zapatos y cuando estaba en ropa interior, con una diadema para sostener el pelo. En ese momento vi que mi esposo estaba haciéndome una foto, así que posé de manera graciosa. Después, vi la foto y le rogué que la borrara. ¡Odié la foto! Todo lo que veía eran bultos y protuberancias. El me sonrió y me dijo: ‘yo creo que es muy bonita’. Así que le dejé que la conservara en su teléfono. Acepto que seas una modelo de playboy, pero no todas podemos trabajar nuestro cuerpo a diario para ser 'Hot'. Algunas de nosotras simplemente intentamos cuidar el cuerpo que tenemos. Eso lo que estaba intentando hacer mientras violabas mi intimidad. Qué vergüenza. Apuesto a que puedo conseguir que miles de mujeres publiquen sus hermosos cuerpos sin importar el tamaño, forma o color. Todos van a ser más hermosos que el tuyo. Así que, ‪#‎danimathers‬, me gustaría presentarte a mi 1,78 de estatura y 88 kilos de gloria".

De momento, la modelo no se ha mencionado al respecto ni ha querido seguir con la polémica. Pero, desde luego, el 'zas' que le ha dado esta mujer está muy pero que muy bien.