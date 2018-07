El vídeo de Adele presentándose a un concurso de imitadoras de Adele se hace viral

Esta pesado fin de semana Adele ha sido la protagonista de un vídeo de la BBC que ya es viral en Internet, acumulando más de 22 millones de visitas en YouTube.

Y no, no estamos hablando de su videoclip Hello, si no de un vídeo en que la cantante se presenta de incógnito a un concurso de imitaciones de Adele.

Poniéndose una peluca y una nariz postiza, la cantante se hace pasar por Jenny, una chica que, como todas las concursantes, imita a Adele. La británica se infiltra entre las aspirantes y nadie la reconoce...¡hasta que se pone a cantar!

Tras simular un ataque de nervios, Jenny interpreta Make You Feel My Love, dejando a todas las imitadoras boquiabiertas y muy emocionadas al darse cuenta de que quien está cantando es la mismísima Adele en persona.