Adele estrena videoclip para 'Hello', su nueva canción

El misterio está resuelto. Adele ha vuelto y lo hace para quedarse, por lo menos, durante un tiempo. Con el estreno del videoclip para su nueva canción Hello, y la confirmación de la fecha de lanzamiento de su tercer álbum, 25, la cantante ha disipado cualquier duda.

Con esta balada la británica vuelve a demostrar la fuerza de la voz que la caracteriza. "Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done", canta Adele.

El título de la canción, Hello, podría referirse a su reaparición tras tres años de hibernación musical, ya que desde 2012 cuando cantó SkyFall para la película de James Bond, nadie había escuchado nada nuevo de la artista.

El estreno del videoclip y el anuncio de la salida a la venta el próximo 20 de noviembre de 25, su nuevo disco, ha sido justo después de que la cantante publicara una carta en Twitter explicando toda la historia detrás de su próximo trabajo.