El vídeo viral de Florentino Pérez y Taylor Swift no es nuevo, sino del verano de 2024

El Santiago Bernabéu vuelve a inundar titulares tras la cancelación definitiva de los conciertos de Aitana, que pasan ahora al Metropolitano. El estadio sigue arrastrando sus problemas de insonorización y se queda sin espectáculos musicales. Bajo este contexto, las redes sociales han viralizado un vídeo de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid Club de Fútbol de España.

A través de X (antes Twitter), los usuarios han difundido un vídeo donde aparece el empresario enseñando a otras personas con su móvil una actuación de Taylor Swift en concierto, ya que la estadounidense celebró dos espectáculos en el Bernabéu los días 29 y 30 de mayo.

Aunque el vídeo se está difundiendo como si fuera reciente, lo cierto es que se grabó en agosto de 2024, tal y como confirma la autora del vídeo. "¡Parad! Este vídeo es de la pretemporada de verano de agosto. No te creas todo lo que ves en páginas desconocidas... No digáis que es de hoy...", critica Natalia González.

El vídeo fue originalmente publicado en TikTok, y su creadora destaca indignada que se haya hecho viral tantos meses después a través de perfiles que no son el suyo. "Me encanta que este sea mi vídeo y no tenga ni una sola visita", dice en respuesta a otras publicaciones que recogen cientos de miles de visualizaciones.