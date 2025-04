Aitana mueve los conciertos del Bernabéu al Metropolitano y anuncia nuevas fechas

"Siento daros esta noticia pero finalmente el 27 y 28 de junio es inviable hacer los conciertos del Bernabéu. Es algo que he intentado hasta el final. Os lo prometo, me he desvivido por eso cada día desde que pasó todo pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable. No se puede hacer".

Con estas palabras arranca el vídeo que ha publicado Aitana en sus redes para anunciar la cancelación, por segunda vez, de sus conciertos en el estadio merengue. La artista tenía previsto actuar el pasado diciembre de 2024 en el recinto pero la cancelación por parte del Real Madrid de los conciertos previstos hasta marzo de 2025 por las multas derivadas del exceso de ruido la obligó a mover sus shows a este mes de junio.

En sus planes estaba actuar en el estadio que fue testigo el pasado verano de la gira de Taylor Swift, los cuatro conciertos de Karol G o el show de Manuel Carrasco, pero le ha sido imposible cumplir su sueño y finalmente ha movido los conciertos al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

"Se pasarían para el 30 y 31 de julio, casi un mes después, en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid", ha anunciado en el vídeo. "Sé que va a ser muy difícil llenar dos estadios, pero me parecía muy injusto hacer uno solo porque de las personas del Bernabéu no sé cuántas van a querer igualmente el show. No me gustaría dejar a nadie fuera y prefiero jugármela a que no se puedan llenar, pero no quería dejar de hacer el show y no había otra alternativa en Madrid. Finalmente los estadios serán el 19 de julio en el Estadi Olimpic en Barcelona y el 30 y 31 de julio en el Riyadh Metropolitano".

Más entradas a la venta

Con esta decisión Aitana sigue los pasos de Lola Índigo, que ya había anunciado previamente el cambio de su concierto del 14 de junio en el Bernabéu al Metropolitano. E igual que su compañera de Operación Triunfo, la cantante de Las Babys amplía el aforo de sus shows con nuevas entradas a la venta.

"¡El nuevo recinto permite abrir un NUEVO CUPO DE ENTRADAS para que todxs disfrutemos de estos dos increíbles shows!", señala su agencia de comunicación a través de Instagram, donde se apunta toda la información sobre la venta. ¡Estarán disponibles a partir del 23 de abril!

¿Qué pasa con los que ya tenían entradas para ver a Aitana?

Quien ya tuviese entradas para ver alguno de los conciertos de Aitana pueden utilizarlas para disfrutar de los nuevos shows: "Son válidas para las nuevas fechas en el nuevo recinto y todos los compradores recibirán un nuevo mail de confirmación con su nueva ubicación entre los días 16 y 22 de abril. Posteriormente, en los días previos al show, recibirán su nueva entrada con el QR válido para el acceso".

Quien no quiera hacer uso de esas entradas porque no le vienen bien las fechas puede solicitar el reembolso a partir del 23 de abril a través de la web de la artista, donde se habilitará en la página web de la artista un formulario para solicitar la devolución.

El comunicado del Real Madrid

A la vez que Aitana ha hecho este comunicado, el Real Madrid ha hecho otro a través de sus redes para anunciar la cancelación de los dos shows.

"El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada. Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración".