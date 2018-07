Zara desata la polémica con la campaña 'Love your curves'

A principios de febrero llegó a las tiendas los anuncios de la nueva campaña de Zara, que lleva como lema 'Love your curves' (Ama tus curvas). Un buen eslogan si no fuera por lo que muestran en las imágenes que lo llevan, concretamente a dos modelos muy delgadas que precisamente curvas, no tienen.

