El zasca de Lorena Castell a un hombre que se quejó de su hijo en el AVE

Un pasajero que viajaba delante del asiento de Lorena Castell , comenzó a exhibir su malestar por la presencia del hijo de la colaboradora de ' yu, no te pierdas nada' y Zapeando , ya que, al parecer, se movía mucho. Ante esto, Lorena no dudó en devolverle un merecido 'zasca'.

En el último Zapeando, Dani Mateo abría el debate en Zapeando al reflexionar sobre los hijos: "Los humanos tenemos que tener niños para mantener la especie y pagar las pensiones, pero un bebé en un avión es como si fuera Melendi, una bomba de relojería".

Ante esto, Lorena Castell no dudó en narrar la experiencia que había vivido el día anterior, cuando viajaba en el AVE: "Mi hijo no da guerra, pero en el AVE le puse un momento en la bandeja mientras cogía una cosa, pero el de delante, como se le movía el asiento un minuto, empezó a hacer ruidos para que le escuchara".

Ante esto, la colaboradora no dudó en decirle "que no se preocupara" que "ponía a mi hijo en el otro asiento, pero que a mí tampoco me gusta llevar una vaporeta delante". "También te digo que no había ni salido el AVE, que hay gente que tiene el umbral de la paciencia que se lo debería mirar un poco".

Y a ti, ¿te ha pasado alguna vez algo similar?