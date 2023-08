Disfruta del verano con la mejor música en Europa FM: Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Vicco y más

El mes de agosto ya ha cruzado el ecuador y el calor sigue apretando fuerte. Necesitas el último empujón para sobrellevar las altas temperaturas y disfrutar al máximo de la recta final del verano. Y una buenísima forma de conseguirlo es escuchando las canciones del momento.

Xavi Alfaro hace un repaso por algunos de los temazos que más están sonando. ¡Apúntalos y échate a bailar!

'Vagabundo' - Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle

Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle ya son nuestro trío latino preferido con su single Vagabundo. El verano es el momento idóneo para cantar al amor.

'Flowers' - Miley Cyrus

El empoderamiento femenino tiene un nombre y este es Miley Cyrus. Con su canción Flowers, la cantante nos ha demostrado que no necesitamos a nadie para ser felices.

'Bailar contigo' - Black Eyed Peas y Daddy Yankee

Vamos a pasarlo genial de la mano de Black Eyed Peasy Daddy Yankee. ¡Una noche de fiesta no es igual si no suena de fondo Bailar contigo!

'Nochentera' - Vicco

Y ahora toca ponerse pibón para bailar toda la noche gracias a Vicco. Su Nochentera ya se ha vuelto un claro temazo del verano.

'Baby don't hurt me' - David Guetta, Anne Marie y Coi Lerai

David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray nos dieron otro de los singles más reproducidos durante este verano conBaby don't hurt me inspirándose en el clásico eurodance What is love de Haddaway.

