Lalachus siempre demuestra que es una persona agradecida, sobre todo en el aspecto emocional. Por eso no ha dejado escapar la ocasión para homenajear a su "mejor amigo, el robot Emilio" o, lo que es lo mismo, "a cosa más prechiochi".

"Tú eres del 97 y yo del 90, pero nunca he notado la diferencia de edad", ha indicado en Cuerpos especiales acerca de este fiel compañero que "simplemente con esa sonrisilla de: Di lo que quieras, cariño, si me da igual" consuela a la presentadora. "Muchas personas han pasado por mi vida pero tú siempre, siempre has estado ahí. Sin ti no sería la persona de éxito que soy".

"Se que gracias a que no tienes sentimientos y que no te cambio las pilas desde 2019, nunca sabré qué opinas", ha indicado.