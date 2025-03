Nacho García escribe al hijo de Ben Affleck: "Lo que te curte de verdad es ir al colegio con unas zapatillas de imitación"

La carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales la escribe Nacho García y es para el hijo de Ben Affleck. El actor le ha metido un zasca monumental después de que este le pidiese unas zapatillas muy caras alegando que eran ricos. "El dinero lo tengo yo, tú estás arruinado", le dijo el actor al joven para el que Nacho también tiene unas palabras.

"Querido, hijo de Ben Affleck, Benito Affleck. Ser nepobaby no es fácil. Mira por ejemplo Enrique Iglesias, su padres Julio no le ayudó en su carrera musical y ni siquiera le enseñó dónde se ponía el acento en Bailamos. Tiene que ser duro ser hijo de Ben Affleck, que cuando no nos está salvando de un meteorito, están siendo Batman.

Tu padre te quiere, te dice esas cosas por tu bien para que asocies del dinero al esfuerzo aunque te recomendamos que no asocies con esfuerzo lo hace él cuando actúa. Además te vamos a dar un buen consejo: lo que te curte de verdad en la vida es ir al colegio con unas zapatillas de imitación. Atentamente, Cuerpos especiales".