Agoney presenta 'Tormenta', su nuevo single: "En el próximo disco habrá electrónica"

Tormenta es el primer adelanto próximo disco de Agoney, en el que el artista deja ver sus nuevas influencias electrónicas. Saldrá a la venta después de verano, pero antes habrá más adelantos. Con Tormenta, el artista hace un pequeño homenaje a todas esas personas que han vivido momentos difíciles y han renacido más fuertes.

Una nueva propuesta muy en línea con la música electrónica que surge de su pasado trabajando endiscotecas con 18 años. "Trabajaba con un Dj y un saxofonista, y hacíamos improvisaciones", recuerda el artista, que vuelve a sus inicios.

"También toqué la trompeta en el conservatorio. Llegué a nivel medio y luego hice jazz, mucha improvisación surge de ahí, de jazz", dice el intérprete, que ya tiene el título del álbum cerrado, pero no ha querido soltar prenda. Eva Soriano se ha quedado sin primicia.

Para el vídeo, Agoney ha recurrido al "modo oscuro", pero la sorpresa ha llegado cuando el artista le ha lanzado un dardo a Eva sobre el "apoyo" que ella le da a sus temas.

"Tengo una vecina que está muy enfadada porque tú no me has dejado ningún mensaje, ella te sigue mucho", dice Agoney, un pelín repizcadillo. Eva se ha justificado rápidamente. "Estoy teniendo problemas con Instagram. Solo estoy subiendo stories. Subí un vídeo de una cosa e Instagram me dijo si quería reestringir comentarios, y que Instagram te diga algo así...", cuenta.

El artista estuvo en el fin de gira de Mónica Naranjo en México, donde ella le dedicó unas palabras muy bonitas. "Tiene el mismo registro vocal que yo", dijo ante el público. "Fue el único momento incoherente en su vida", bromea el cantante. "Se me compara mucho con ella. Hemos cantado juntos en casa alguna vez, pero no hemos hecho una batalla. Recuerdo estar en su casa y preguntarle por su facilidad para cantar. Me puso la mano en su pecho y vi lo bendecida que está. Yo tengo que calentar mucho para hacer eso", explica.

Con Ana Belén cantó más de 15 temas diferentes en un programa de televisión. "Me escribió una carta por mi cumple dándome las gracias por lo que estaba aprendiendo conmigo", dice. "Son personas que no les gusta dar consejos, me han enseñado a que si hago algo, ir con todo. Ana me decía, si te maquillas, maquíllate más", asegura.

Solo le queda trabajar con Lady Gaga, otra de las grandes divas que tanto admira.

