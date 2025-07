Florentino Fernández pone nerviosa a Lalachús hablándole como Doctor Maligno: "No me hagas esto que lloro rápido"

Cuerpos especiales ha vivido este viernes una mañana de risas cortesía de Florentino Fernández. El cómico ha venido a presentar la nueva película de Los Pitufos, que llega a los cines el 16 de julio y en la que pone voz a dos personajes.

"De pequeño tenía la ilusión de ponerle voz a dibujos animados y ahora, de repente, soy Gargamel", ha contado a Nacho García y Lalachús, a quien ha explicado que este ha sido un sueño hecho realidad. Como lo que le está pasando a ella con El Gran Prix.

El actor reconoce estar feliz con este trabajo que ha venido a presentar al programa ataviado con un gorro de pitufo. "Es una película superdivertida, la calificaría como muy bonita", ha explicado en la entrevista insistiendo en que "mola mucho". "Y lo que más mola es que habla de nosotros, de cómo somos, de cómo nos sentimos en la vida, de que a veces no encontramos el camino y la gente que nos rodea nos anima y al final terminas encontrado esa camino", ha seguido evocando las películas buen rollistas que veíamos de pequeños.

La cinta, con Rihanna en su banda sonora con la canción Friend Of Mine, tiene a Flo por partida doble. El actor le pone voz a Gargamel y Razamel y, para diferenciar los registros de cada uno, lo que ha hecho es fijarse en su fisonomía. Pensando en que Gargamel es calvo y Razamel tiene una gran nariz consiguió no liarse en la sala de doblaje.

"Hay veces que se me cruzan los personajes", ha reconocido en un momento de la entrevista en el ha mezclado la voz de M. Rajoy con la de Gargamel. ¡Le ha salido M. Gargamel!

Su cabeza es un archivo infinito de voces, las que ha creado como actor de doblaje y las que ha ido perfeccionando como imitador. "Me estoy haciendo viejo de cerebro pero la voz no", ha dicho sacando a relucir Fraga, Krispín Klander, Juan de Los Chunguitos y el Doctor Maligno de Austin Powers. Florentino Fernández sacó a este personaje para hablar con Lalachús que no pudo evitar ponerse nerviosa al escucharlo dirigirse a ella en este tono. "No me hagas esto que lloro rápido", le ha dicho.

Bertín Osborne, su favorito en el tema vividor

A dos programas del final de Tu Cara Me Suena 12 —el viernes 4 de julio se emite la segunda semifinal y el viernes 11, la gran final—, Florentino Fernández ha hablado con Nacho y Lala de la edición. "Ese programa es tan espectacular que cada semana no creemos que va a haber actuaciones mejores", ha dicho. "Cada año se superan con el casting", ha añadido el actor, que estuvo en la tercera edición como concursante y que ha vuelto después de 10 años como jurado.

Ahora su posición es más relajada, aunque tiene que enfrentarse al reto de valorar a los concursantes. "Mi favorito en el terreno vividor es Bertín Osborne", ha dicho para sorpresa de los presentadores por su declaración. "Es un crack. He visto el desarrollo en el programa y luego veo que debe 850.000 pavos a Hacienda. Eso es un vividor. Es un ejemplo de cómo afrontar la vida relajado y con dos cojones", ha continuado.

"A mí me pasó lo mismo que a Bertín, me pilló Hacienda con un pasturrial y me cagué la pata abajo. Llamaba al abogado diciéndole 'dile que pagamos'. Estaba acojonado, vendí mi coche porque me sentía fatal teniendo un cocha así debiendo tanto dinero".

Bertín no es su único favorito. En el terreno sorpresa señala a Esperansa Grasia; "Es increíble. Es un diamante en bruto que ni ella misma sabe que lo es". "Ha hecho canciones de comedia que en el primer programa pensábamos que se iba a llevar todos los 4 pero canta de cojones", ha añadido. "Es una gran cantante".

Mención especial se ha llevado Melani, la gran favorita de la edición. "Es de otro planeta", ha dicho insistiendo en que "el casting es tan bestial": "Estoy deseando ver la gala en directo del 11 de julio".