Alma Obregón: "El éxito en la repostería es no cambiar ingredientes y pesarlo todo"

Dicen que a nadie le amarga un dulce, pero... ¿Y el bajón que te entra cuando el bizcocho no sube?, ¿o se te queman las galletas caseras?

Alma Obregón tiene la solución para estos problemas culinarios. Su libro 'Disfruta de la repostería, recetas dulces que siempre salen bien', garantiza el éxito en la cocina.

"La gente piensa que es muy difícil, pero a mí me parece más fácil que la cocina salada", cuenta antes de explicar que lo imprescindible para triunfar con la repostería esmedir las cantidades y no "echar a ojo", por eso para ella "siempre sale bien" si pesas los ingredientes y sigues la receta a rajatabla.

Obregón empezó su divulgación con la cocina en un blog en el que enseñaba sus progresos. "Intento explicar las recetas fáciles porque cuando empecé las catástrofes eran infinitas", recuerda. Lo hacía de manera autodidacta y cambiaba las recetas a su antojo, algo prohibido en este mundo.

"He sufrido mucho en mis inicios, y si yo lo he conseguido, todo el mundo puede conseguirlo", garantiza. La clave del éxito es "no cambiar ingredientes y pesarlo todo". Hay que seguir las recetas al pie de la letra.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.