Pepón Nieto habla de su papel 'Superstar': "Me siento orgulloso de estar en una serie tan especial"

Apenas faltan un par de semanas para el estreno de Superstar, la serie dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis sobre los fenómenos televisivos de los primeros años 2.000, y el actor Pepón Nieto se ha pasado por Cuerpos especiales para comentar cómo ha sentido la interpretación de Toni Genil, uno de los grandes personajes de esta época.

"Al principio no era muy consciente de la serie que estaba haciendo y, después de ver la serie, digo yo no he leído esta serie, es infinitamente mejor que lo que había leído en los guiones", ha explicado el actor, asegurando que es una sensación que tendrán los espectadores tras su estreno el próximo 18 de julio en Netflix.

"No es que fuera fan, pero formaban parte de nuestra vida", ha indicado sobre el trío televisivo formado por Tamara (también conocida como Yurena o Ámbar), Leonardo Dantés y Toni Genil, de los que ha recordado que "ellos mismos llamaban a su historia El culebrón". "Eran personajes muy conocidos, odiados y queridos a partes iguales e, incluso, les echabas de menos cuando no salían", ha explicado.

"Hay escenas que están calcadas y otras no, vienen de la cabeza de Nacho Vigalondo junto con los Javis. Es una mezcla explosiva junto a Claudia Costafreda", ha desvelado acerca de una producción que "no es un biopic" al uso, ya que hay "mucha fantasía".

A la hora de preparar su personaje, Pepón Nieto se ha reunido "en unas tres ocasiones" con Toni Genil porque "quería hacerlo desde el cariño", asegurando que se trata de "un buen tío". "Él es el triple de lo que puedo hacer en la serie", ha desvelado, añadiendo que durante sus encuentros, el personaje le contaba "cosas que eran claramente mentira", como siempre se ha asegurado acerca de cómo cocinó unos macarrones con tomate para Michael Jackson, aunque Nieto discrepa indicando que "que pudo ser verdad".

"Me siento orgulloso de estar en una serie tan especial y que cuenta las cosas desde un sitio que ya no se cuentan", ha explicado acerca de sus sentimiento final con la producción, sintiéndose "muy agradecido de que (Vigalondo) me haya dejado entrar ahí".

Además, también ha recordado cómo, durante el rodaje de Superstar, los Javis le convencieron para pasarse por el set de Mariliendre "para un cameo" que, finalmente, resultó ser una interpretación musical de En tu cruz me clavaste, la canción de Chenoa que interpretó para la serie de Atresplayer. "Tengo que decir que canto para que me partan la boca", ha asegurado entre risas, aunque sí que ha tenido sus proyectos en el teatro musical durante su participación en la obra El Eunuco durante el Festival de Teatro Clásico de Mérida. "Hicimos disco y todo", ha recordado.