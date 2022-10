Antonio Resines: "Prohíbo por contrato desnudarme, incluso en las escenas de sexo"

¡Poca broma en Cuerpos especiales! Este viernes ha venido al estudio a despedir la semana nada menos que Antonio Resines. Lo ha hecho para hablar y, siendo él, también para enfadarse un poco.

Resines se ha llegado a su encuentro con Eva Soriano e Iggy Rubín un poco mosqueado con la que se le avecina este domingo. El día del Real Madrid-Barça tiene que ir a Toledo a recoger a las 20:00 horas el premio a Toda una vida en el cine en el Festival de Cine Social.

"Yo tengo un problema que digo que sí a cosas, pero lo que no sabía, ni sabía España cuando dije sí, es que es que a las 16:15 del domingo es el Clásico. Así que a ver cómo arreglo yo estoy. ¡Me voy a cagar en todo", ha contando Resines, que tiene un plan para llegar a tiempo a las dos cosas.

El cabreo inicial ya lo ha superado, ahora lo que cabrea a Resines es el uso de términos en inglés: "Ayer me dijo un actor, 'vamos a hacer un acting'. Pero ¿qué quiere de mí?". "No se dice en inglés, tampoco se dice transfer. ¡Es furgoneta!", ha seguido para luego ponerse serio. "Son cosas que me ponen de los nervios. El que se hable en inglés con palabras que tenemos en español... Pero bueno, es una moda pasajera porque toda esa gente se va a morir".

Antonio Resines y los desnudos en el cine

La entrevista a Resines ha contado con preguntas sobrantes de otras entrevistas y la que no se le pudo hacer a Jaime Lorente dio mucho juego.

La pregunta decía así: "En tu última película sales con muchas escenas sin camiseta, ¿te preocupa que se te juzgue demasiado por tu físico?"

Y la respuesta ha dado para mucha confesión: "Mucho, sí. Yo prohíbo por contrato desnudarme, incluso en las escenas de sexo voy con camiseta. Entonces aprovechan las tías porque si el protagonista va con camiseta, ellas tienen una excusa para no quedarse en pelotas".

Resines también ha juzgado la figura del controlador de intimidad, del que dice "es una gilipollez". "Cuando pasan estas cosas, lo que todo el mundo procura es acabar lo antes posible y que se vea lo menos posible a todos los niveles", ha dicho Resines, que insiste en que en las escenas de sexo "siempre se pasa muy mal, los tíos y las tías".

El cómic de Antonio Resines

Donde sí aparece con el torso descubierto es en la portada del cómic Sargento Resines: El Covid no pudo con él y ahora se va a cagar la perra, de David G. Galindo y Salva Espí.

La historia de este cómic empezó cuando Salva Espí, dibujante de Deadpool, sacó una portada con la gente de La Resistencia, incluido Resines. "Salió y se vendió muy bien el cómic, entonces se le ocurrió al tío hacer una historia sobre Resines. Así que me mandó esto de Sargento Resines, que yo pensé que era una broma, y no. Sale ahora en noviembre", ha contado Resines, que también ha contado los detalles de la historia.

"Es cojonuda", ha dicho. "Creo que hay una mutación en la que de repente me mandan a un cielo en el que todos son Resines y todos son papeles que he hecho yo en la vida, y charlamos entre nosotros. Cada uno en su personaje pero soy yo".

¡Una fantasía!