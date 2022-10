Eva Soriano, en 'Tómatelo menos en serio': "Quería ser actriz pero la comedia me embaucó"

Tómatelo menos en serio, el nuevo late night de Europa FM presentado por Chenoa, se ha estrenado con Eva Soriano como primera invitada. La presentadora de Cuerpos Especiales ha trasnochado para ser la madrina del programa.

Como no puede ser de otra forma, Eva nos ha contado cómo fue su noche de fiesta más legendaria: inventó un curioso pase de baile llamado "el flan con nata".

"Cuando bebo creo que tengo una FP de baile o que soy superior a lo que soy", ha dicho entre risas antes de explicar en qué consiste exactamente ese pase de baile y lanzarse a hacerlo. "Te pones de rodillas en el suelo con las partes íntimas tocando el suelo. A partir de ahí, subes y bajas el cuerpo".

Eva Soriano confiesa cómo hacía sufrir a su madre de pequeña

Le gusta la fiesta, pero madruga a diario para presentar Cuerpos especiales con Iggy Rubín y no lo lleva nada mal. "Cuando empecé, solo pensaba en por qué no fallecía cuando sonaba el despertador, pero ahora es cierto que se me ha hecho el cuerpo. Creo que me ha dado otra perspectiva de la vida", dice orgullosa de que ahora puede aprovechar mucho el día.

Una cómica tan activa como ella tuvo que tener necesariamente una infancia también superactiva. Eva lo ha confirmado en la entrevista con Chenoa y ha confesado cómo hacía sufrir a su madre. Dice que no fue "una niña complicada, pero sí inquieta". "Mi madre ha tenido que soportar a una niña insoportable", ha confesado entre risas.

"Yo intentaba aportar alegría y ella me decía que parara porque no podía más", ha apuntado recordando a su hermana pequeña, con la que compartía habitación. "Yo quería dormir arriba porque es la cama de poder, pero mi madre me puso abajo".

Quería ser actriz de drama pero llegó la comedia

Todo este humor tan característico de Eva Soriano no reflejan su verdadera pasión y su verdadero sueño: cuando vino a Madrid buscaba ser actriz de drama. "Yo estudié para ser actriz de drama, pero luego la comedia me embaucó. Me encantaría hacer drama, un papel con el que la gente flipara".

Y como Tómatelo menos en serio va de confesiones, Chenoa y Valeria Ros, colaboradora en este primer programa, han querido saber cuál fue la peor cita de Eva Soriano. Spoiler: salió muy mal.

"Tuve una cita desastrosa. Conocí a un chico que era jugador de baloncesto. Fuimos a cenar y cuando estábamos comiendo el postre me dijo 'te puedo comer la cucharita' y le dije que sí. Me acompañó al coche, nos líaamos, pero me cogió la mano y me preguntó '¿te puedo morder las uñas?'. Ahí flipé y le dije que se fuera a su casa".

El programa terminó con una sesión de karaoke de Ventura, Eva Soriano, Valeria Ros, Chenoa y Carlos Marco cantando Cuando tú vas, la mítica canción de la presentadora.

Puedes ver aquí el programa completo en YouTube