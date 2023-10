Así ha sido el debut de Nacho García como copresentador de 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales ha estrenado copresentador este lunes 2 de octubre. El cómico y guionista Nacho García se ha unido a Eva Soriano para ponerse al frente del programa más divertido y disparatado de la radio; un show matinal que está en permanente evolución.

Nacho García, que ha pertenecido al equipo de colaboradores de Cuerpos especialesdesde sus inicios, compaginará la presentación del programa de radio con su participación en el programa La Roca (laSexta).

Para su estreno en Cuerpos especiales, Nacho García ha contado con un padrino de auténtico lujo, el presentador de PasapalabraRoberto Leal.

Leal ha dado el visto bueno a la incorporación de Nacho García como copresentador de Cuerpos especiales. “Amo a Nacho y le doy la enhorabuena por ponerse contigo al frente del programa”, le ha dicho a Eva Soriano. Sin embargo, no todo ha sido buen rollo.

“Esperaba que ese puesto se me hubiese ofrecido a mí. Lo digo por todo lo vivido en este tiempo y por las veces que he hecho de padrino en el programa. Eva, me has vilipendiado, con la uve”, se ha quejado el presentador. “Te ha meado en la cara”, ha rematado Nacho García para terminar de arreglarlo.

Cuerpos especiales también estrena esta temporada nuevos colaboradores, como Laura del Val, Ana Locking o Adri Romero.

Los viernes, Nacho García conducirá el programa junto a la cómica Lalachus.

Escenarios, radio y televisión

Nacho García atesora una larga experiencia profesional sobre los escenarios, los platós de televisión y los estudios de radio. A los 18 años comenzó a hacer monólogos en los bares de Valladolid. Pronto saltó a la radio, donde ha trabajado en programas como yu, No te pierdas nada o Lo mejor que te puede pasar (Melodía FM).

En televisión ha trabajado prácticamente en todas las cadenas. En la actualidad, es guionista y colaborador del programa de laSexta La Roca.

Con cientos de miles de seguidores en redes sociales, la influencer y cómica Lalachus será la encargada de conducir junto a Nacho García la edición de los viernes de Cuerpos especiales.

Lalachus se inició en el mundo del espectáculo haciendo monólogos cómicos para, después dar el salto como colaboradora a programas de radio, televisión y podcast.