Bertus y los traumas escolares: "A Manuel, de matemáticas, le mandaría una cabeza de caballo"

Los docentes son estas personas encargadas de formar y criar a las generaciones futuras. No lo parece, pero sobre ellos cae una gran responsabilidad. De su buen hacer depende que los próximos adultos sean capaces de cotizar lo suficiente para poder pagar nuestras pensiones. Sí, en Cuerpos Especiales nos invade un espíritu viejoven. Ya nos comimos la crisis de 2008, la precariedad de los alquileres por las nueves, la desorbitada inflación... ¿Qué será lo próximo?

Este 5 de octubre es el Día Mundial del Docente y aunque los profesores ya no dan tantos capones como antes, algunos se lucen con exámenes sorpresa, pruebas orales... Bertuss ha salido a la calle a preguntar por los traumas que han creado a sus alumnos. ¿Tiene la gente buen recuerdo del instituto?

"Mi instituto era la casa del terror, no era como el de Élite", responden la mayoría de jóvenes, que con los años han perfeccionado las técnicas para hacer pellas y evitar partes. Unos tiene buen recuerdo del instituto, para otros es una pesadilla... "Yo hablaba mucho, el TDH no ayuda", dice una chica. Otra alumna aprovecha el micro de Europa FM para mandar un saludo a su profe Santi, que asegura que la ayudó mucho con las materias y los exámenes.

Para terminar, Bertus ha querido mandarle un recuerdo (o una cabeza de caballo) a Manuel, un profesor sustituto de matemáticas responsable de su peor recuerdo en el colegio. Le dijo: "qué vas a hacer cuando tus compañeros saquen dinero en el cajero y te tengan que pasar por encima". Pero eso no es todo: "Me pegó y todo, me cogía de la pechera", asegura.