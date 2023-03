Carlos Rivera: "En el videoclip 'Sincerándome (Toma 7)' me rompo y tengo que dejar de cantar"

Sincerándome es el séptimo disco del cantante mexicano Carlos Rivera, que ha estado este viernes en Cuerpos especiales hablando de su nuevo trabajo con Eva Soriano e Iggy Rubín.

El disco está escrito íntegramente por Rivera, que cree que es así como debe trabajar un cantautor: "Una canción que tenga 16 compositores es imposible".

Su forma de trabajar no tiene mucho que ver con cómo se trabaja actualmente en la industria y lo dice en la letra de la canción Sincerándome, que da nombre al disco.

"La canción dice mientras todo el mundo va por un lado, yo voy sincerándome. Es un acto casi de valentía mostrarse vulnerable, mostrarse como uno es", ha apuntado el cantante, que no solo refleja esta valentía en la letra. "En Sincerándome tenemos dos videoclips, el oficial que se hizo en Roma con todos los monumentos que son espectaculares, y hay uno que se llama Toma 7, que es la grabación de la canción, y ahí no hay luces, maquillaje. vestuario... no hay nada. Yo me rompo a la mitad de la canción, ya no la puedo ni cantar pero le dejamos la letra para que la gente siguiera un poco lo que trato de decir", ha contado el cantante, que empieza a llorar cuando lleva algo más de un minuto cantando. Su lado más vulnerable sale a la luz.

El cantante canta Alguien me espera en Madrid en este disco, una ciudad en la que vivió durante dos años.

"Yo dejé México hace 12 años para venir a ver El Rey León. Mucha gente no lo sabe pero el Simba que visteis de 2011 a 2013 era yo. Yo fui original cast de México y el original cast de España", ha contado Rivera, qeu se enamoró de Madrid durante esta época.

En esa época vivió en la zona de Gran Vía, que le gustaba recorrer por las noches al salir del teatro. "Me gusta mucho caminar por ahí por la noche", ha contado sobre esa zona de la capital en la que ahora ya no se aloja.

"Cuando vuelvo par conciertos, promociones, quería ponerme en la Gran Vía per ya no pude. No sabía que era esta calle de normal estaba llena de gente", ha añadido el artista, que vuelve en julio a España para empezar una gira de conciertos que llevarán por todo el país.