Carmen Romero presenta 'Esto no está pasando': "Hablar del suicido y normalizarlo sería una buena prevención"

El humor negro es la bandera de Carmen Romero, una de las mejores cómicas de esta nuestra querida España. Lo curioso es que la primera vez que nos visita es como autora y no como cómica, pero es que tenemos que hablar del libro que acaba de publicar, Esto no está pasando.

"Desde chiquitita quería escribir novelas porque pensé que solo se podían escribir novelas. Fue antes que lo de ser cómica. Escribí un cuento sobre tortugas que se van a vivir juntas porque acaban solas con ocho años, yo creo que eran lesbianas", cuenta la joven.

Esto no está pasando narra el proceso de duelo que vivió en primera persona tras el suicido de su hermano. "Escribirlo forma parte del proceso, lo sacas todo y lo ves de otra manera. Me ha servido para procesarlo más, para asentarlo y estar más tranquila", explica. La clave de humor en un testimonio tan crudo le salió de forma natural. No es fácil tratar un tema así sin frivolizar. "Hago chistes ahora durante la promoción y deben de pensar 'esta loca", cuenta.

Cierto es que en los telediarios hay noticias de muertes cada día, pero pocas veces se habla del suicidio de una manera explícita. "Muchas veces ni siquiera se dice la palabra, queda por ahí, solemos olvidar a la gente que se suicida, como si no hubiera pasado", afirma para luego reivindicar que es necesario entablar conversación sobre el tema y naturalizarlo para poder ayudar a las personas que lo hayan sufrido en su entorno: "Hablarlo sería ya una buena prevención".