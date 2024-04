David Galán Galindo improvisa en 'Cuerpos especiales' un rap para ganar el Ondas automático

Cómics, cine y rap. Son los tres pilares de la carrera de David Galán Galindo, que ha venido este jueves a Cuerpos especiales para hablarnos de su nueva película (Matusalén) y de su último cómic (PRO) y que ha terminado improvisando el rap Ondas Automático para llamar la atención del jurado de estos premios y que Eva Soriano y Nacho García se lo lleven al final.

La idea viene de cuando estuvo nominado al Goya a Mejor película de animación por Gora Automatikoa, una película que hizo en 2021 al ver que era fácil ganar en esa categoría porque el año anterior solo había habido una candidata, La gallina Turuleca.

El cineasta no fue el único que tuvo esa idea y ese año el cabezón fue para Valentina, aunque Galán Galindo se llevó la experiencia de ir a la gala y disfrutar de los canapés.

Ahora vuelve a las salas de cine con Matusalén, una película protagonizada por Julián López y su apadrinada Elena De Lara. "Me hace mucha ilusión cuando hace cosas, la hemos visto crecer ", ha dicho sobre la joven intérprete que interpreta a la amiga universitaria del protagonista.

La cinta, de la que ambos actores estuvieron hablando en otra visita a Cuerpos especiales, es una película de hip hop ambientada en España y con la música de los 90. Todo un reto para el director del que ha salido más que airoso.

"Estaba cagado con que no le gustara a los raperos porque los raperos son un publico superhostil. Estamos/Están acostumbrados a que los cómicos lleguen y se pongan a rapear moviendo las manos como idiotas y la cuestión es que les ha flipado... Al estreno vinieron Kase. O, Nach... y hoy hay una quedada en Zaragoza con todos los raperos míticos para ir a verla", ha dicho feliz. "El público duro lo tengo, y es complicado porque son talibanes".

Fuera de la pantalla, David Galán Galindo está también en librerías con el cómic PRO sobre un superhéroe de la España de los 50, el español de pro.

La historia "está contada desde el presente" con "una chica que tiene que investigar" a este personaje. "Me traje al Capitán América y, como vivió en la Segunda Guerra Mundial, tenía que ambientar la historia en la posguerra", ha explicado sobre el momento histórico en el que se desarrolla el cómic.

Galán Galindo reconoce que no ha sido fácil el desarrollo de esta historia: "Quería hacer un cómic de superhéroes sin más, sin negar la historia de España, y encima hacerlo divertido, que la gente lo pueda codificar como un cómic de superhéroes y también que pueda ir más allá. Creo que tiene muchas capas. Ha sido un reto".

Lo complicado también es crear héroes en España, un país en el que no nos tomamos en serio ciertas cosas. "Somos expertos en deconstruirnos, sabemos ver los pies de barrio a cualquiera pero creérnoslo...", ha añadido sobre la curiosa actitud de los españoles hacia los héroes de ficción. "Si no nos gustasen los superhéroes, no iríamos a ver Batman", ha reflexionado.

Al final nos gustan la historias de fuera, pero "no hace falta que la historia se desarrolle en Gotham, también puede ser en Madrid", ha sentenciado.