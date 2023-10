SALTO AL CINE DE ciencia ficción

La entrevista de María Pedraza en 'Cuerpos especiales'

María Pedraza acaba de estrenar Awareness, su salto al cine de ciencia ficción. La actriz de 27 años se preparó a fondo el papel y no le hicieron falta dobles para las escenas más complicadas. También cambió de imagen y aceptó el reto de raparse la cabeza. "No estaba muy convencida, es un look muy heavy", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.