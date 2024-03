Con Eva Soriano y Nacho García

La entrevista de MOURN en 'Cuerpos especiales'

Eva Soriano y Nacho García reciben a MOURN, que visitan Cuerpos especiales para presentar su disco The Avoider, el quinto álbum de su carrera. Carla y Leia nos cuentan por qué Truck Driver es la canción más representativa de su nuevo trabajo y sacan a la luz un secreto de Ramón Rodríguez, integrante de The New Raemon y padre de Laia y Jazz.