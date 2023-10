Esperansa Grasia: "Mi serie va mucho mejor de lo que esperaba porque es un mojón"

Esperansa Grasia ha madrugado este viernes para venir a Cuerpos especiales a presentar su proyecto El fantasma contra la EM, una iniciativa solidaria para recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple de la que ha hablado con Nacho García y Lalachus.

"El lunes 30, de 12 a 12, va a haber un stream solidario en el canal Outconsumer en el que va a haber videojuegos, humor... Va a haber un poco de todos y todo esto va destinado a la lucha contra la esclerosis múltiple", ha explicado sobre la campaña cuyo objetivo es promover la investigación contra la esclerosis múltiple.

La tiktoker se une a esta iniciativa como influencer con más de dos millones de seguidores en TikTok aunque insiste en que no le gusta esta etiqueta. "No sé si me considero influencer, pagaría dinero mío para no influir en nadie porque no soy ningún ejemplo a seguir de nada", ha confesado a Nacho y a Lala.

La copresentadora del programa la entiende perfectamente porque su influencia es casi de casualidad, no hace nada especial para serlo y consigue captar la atención de miles seguidores e incluso le llegan a pedir fotos por la calle, algo a lo que no termina de acostumbrarse.

'Misión complicá', su serie benéfica

Esperansa Grasia está actualmente inmersa en varios proyectos y, además de su colaboración en la iniciativa contra la esclerosis múltiple, ha puesto en marcha una webserie benéfica contra el cáncer infantil.

Misión complicá, que estrenó el 4 de octubre en YouTube, es el título de este trabajo para el que su creadora no tiene grandes palabras. "Va mucho mejor de lo que me esperaba porque es un mojón", ha dicho sobre su trabajo. "Como para llamarlo serie... Es la primera cosa que hago yo, con un equipo, dirigiéndolo yo mientras que actúo y tal... A veces lo veo y digo '¡hostia, puta!', pero va mucho mejor de lo que esperaba. Estoy feliz y he aprendido", ha dicho sobre este proyecto en el que ha trabajado un equipo de 30 personas y ha invertido todos sus ahorros.

La tiktoker se ha puesto tras las cámaras y ha contado con la colaboración de muchas personas de su entorno, entre ellas su hermano o su madre. "No lo puedo vender como algo maravilloso, pero he aprendido y no ha ido mal", ha contado Esperansa Grasia que no descarta una película cuando "guarde más dinero".

La entrevista ha terminado con un divertido en el que le han propuesto frases típicas de América para leer con voz de Juanjo y un texto muy español (el de la palmera de Sevilla), con voz de madre americana.