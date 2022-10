Eva Soriano ha tenido que aclarar el tuit que compartió hace unas horas y que ha hecho que muchos hayan creído que la presentadora de Cuerpos especiales participaría en la próxima edición del Benidorm Fest.

"Carlos Peguer y yo somos dos personas que queremos ver el mundo arder. Y ayer mientras merendábamos dijo 'voy a poner un tuit' y dije '¡mira qué gracioso, te lo voy a retuitear!", ha empezado explicando en el morning de Europa FM.

¿Y qué era eso tan gracioso que había puesto Carlos Peguer en su tuit? "Estoy muy orgulloso de que mi 'chochi' Eva Soriano vaya al Benidorm Fest" y Eva Soriano lo retuiteó añadiendo "Esto está pasando". Esto fue recogido por un medio de comunicación que lanzó una noticia con el titular "La presentadora Eva Soriano confirma que participará en el Benidorm Fest" y ahí se armó todo el revuelo.

"¿Tengo yo la culpa de que un medio de comunicación no haya contrastado conmigo si es verdad o no?", ha intentado justificarse Eva Soriano, aunque Iggy Rubín no ve muy clara esta explicación...

¡Caso zanjado! Aunque lamentamos no ver a Evacomo aspirante a Eurovisión 2023.