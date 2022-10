El alegato de Eva Soriano contra los mensajes guarros en redes: "Que los señores dejen de enviar sus miembros"

Ovación cerrada para Eva Soriano. La presentadora de Cuerpos Especiales se ha convertido este lunes en la voz de las mujeres cabreadas.

No son pocas las que reciben continuamente mensajes subidos de tono en sus redes sociales, con faltas de respeto e incluso con fotografías íntimas que no tienen por qué aceptar. Pero existen seres, la mayoría de sexo masculino, que aprovechan la facilidad de comunicación que ofrece la era digital para incomodar.

La semana pasada el tamaño del pecho de Eva Soriano fue tema de conversación en Twitter. Algún listillo se atrevía a destacar y opinar sobre su cuerpo, algo que la presentadora no pasó por alto. Aunque no contestó directamente a todos los que entraron al trapo del debate, uno de ellos sí se llevó un zasca lleno de ironía. Soriano bromeó sobre una competición de crossfit para la que se estaba preparando. ¿Su objetivo? Conseguir los músculos de Marge Simpson cuando se apunta a halterofilia.

"En un principio no me he hecho nada, aunque me puede haber picado una abeja gigante. Un amigo sí está legitimizado para hacer una broma sobre mis pechos porque es mi amigo, lo acepto, lo entiendo y le quiero. Ahora bien... La gente anónima, que por redes sociales, de género masculino... Así que en Twitter le respondí a uno. Y le contesté con un chascarrillo. Se llevó la coliflor y las salchichas en oferta", decía este lunes sobre su rifirrafe. "Si tú por la calle a mi me ves no me dirías 'oye Eva vaya bufas te han salido'. Pues tampoco lo hagas por redes. Ya se legitima cualquier cosa", añadía.

Pero la cosa no solo se queda en los comentarios sobre su pecho. Eva Soriano está realmente harta de encontrarse foto-penes en sus redes sociales. Abre mensajes con todo el cariño y pum, sorpresa. Algo muy desagradable que cada vez es más común. Por eso ha querido utilizar el altavoz que le da su programa para pedir un poco de decoro a este tipo de hombres.

"Por redes te pueden poner cualquier burrada, pero lo de las tetas es solo la punta del icerberg. Debajo hay una cantidad de fotos de miembros que a mi no me interesan ver... En qué momento crees que al ver una foto de tu pilita voy a decir 'sí, nos casamos'. Eso no ha pasado nunca, Jose. No va a suceder. Que los señores dejen de enviar sus miembros. Vamos a parar de hacer guarradas por redes sin el consentimiento de otros. Por favor. Ha llegado un punto de pesadez... Yo no estoy para guarradas. No hay derecho, quiero estar tranquila. Mis tetas están bien, llevan siendo así desde 2016", ha expresado, harta de una situación que retrata bastante la cantidad de obscenidades que tienen que aguantar las mujeres.