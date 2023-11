Eva Soriano: "No se entiendo que haya sitios libres en medios de transporte y la gente se siente a tu lado"

No hay semana en la que Eva Soriano no le grite a una nube en Cuerpos especiales. En esta ocasión la presentadora del morning de Europa FMse ha cabreado con un compañero de tren, que no se cambió de asiento cuando estaba medio vagón suyo y le hizo enfadarse con esas personas que invaden nuestro espacio vital.

"Voy a ponerme en situación", le dijo a su compañero Nacho García para justificar su queja. "El otro día cogí un tren que iba de un punto a otro, no había paradas entremedias ni nada por el estilo. Tren directo. Me senté en el tren cuando salimos de la estación y a mi lado se sentó un muchacho. Pensé: 'Se ha sentado aquí porque es su lugar'. En el momento en que se cerraron las puertas y el tren arrancó, había asientos libres. Dije: 'Vale, pues ahora supongo que se cambiará'. Esa persona no se cambió cuando había muchísimos sitios libres", contó indignada. "Me parece mala persona".

Eva Soriano no entendió el porqué del comportamiento de esa persona si había muchísimos sitios libres. "Igual es espía, yo soy del CNI pero no lo sabía y me va a dejar un maletín en el suelo y decir 'el pájaro está en el nido", reflexionó ante la actitud de su compañero de viaje. "No se entiende que haya gente en medios de transporte con sitios libres y decida sentarse a tu lado. ¿Por qué?".

Pasa también en lo aviones. Te toca ventanilla, hay alguien en el medio y nadie en la fila del pasillo. "Piensas: 'Se cambiará', pero no se cambia. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido este secuestro tan cuqui? Te violenta todo el viaje. ¿Soy yo Tom Curise? ¿Es esto La guerra de los mundos? Está siendo muy invasivo".

Para esas personas, que son como las mascotas que te siguen hasta cuando vas al baño, Eva tiene un mensaje que compartió en el programa. "Hay que respetar el espacio vital de la gente porque luego te ves en el cine que en lugar de disfrutar de la película, estás disfrutando de la fiesta de la salchicha. La fiesta de la salchicha es que una persona se pone al lado en el cine cuando hay mogollón de sitio pero se ha traído el perrito caliente, los nachos, los tequeños... ¿Qué es esto? ¿El Five Guys? ¿Puedes respetar la película? De todo lo que está comiendo puedes masticar tú el aliento", se quejó la presentadora.

Su consejo es firme: "Normalicemos cambiar de sitio en el transporte público cuando hay hueco. No es mala educación, es un acto de comprensión. Amiga, estamos juntas en este viaje y aquí lo que prima no es la compañía, es la comodidad. Porque la comodidad nos hará libres, la comodidad nos hará fuertes. Es lo único que nos diferencia del mono".

Una semana más que Eva ha venido al programa con una queja para compartir con los oyentes.