La experiencia del Niño Paco en la piscina de El Palancas: "Vimos la famosa mancha roja en el agua"

Niño Paco ha vuelto a Cuerpos especiales. ¡Bien! Tras varias semanas de ausencia, el colaborador más gamberro del morning de Europa FM ha regresado para celebrar qua ya hace tiempo de piscina. De hecho, él ya ha estado en la de su amigo El Palancas.

"Me invitó a la de su urba y me di cuenta de que podía dar unos buenos consejos a todos los miembros de mi club de fans", le ha dicho a Iggy Rubín en su habitual charla/sainete de los viernes por la mañana.

La clave es saber qué hacer nada más llegar. "Es importante desde el minuto 1 localizar al socorrista y hacerse su amigo", ha dicho para sorpresa de Iggy. "Hay que hacerse amigo del socorrista como del portero de una discoteca. Si hay movida dentro y estás implicado, seguro que a ti te trata mejor que al resto", ha explicado.

"Si antes te has fumado un cigar con él, obviamente tendrá un miramiento más allá de solamente es un niño haciendo movida", ha añadido con cierta lógica.

Ser amigo del socorrista no te libra de ser expulsado, pero a Niño Paco lo echaron ccon más educación que a El Palancas: "Por lo visto no está bien visto que cobremos cinco euros por un curso de ahogadillas".

"Eso fue casi al final. Llevábamos todo el día haciendo bombas, jugando en el césped...", ha apuntado el pequeño gamberro, que antes de salir del agua tuvo una visión. "Vimos la famosa mancha roja en el agua, pero en este caso salió porque me bañé con la navajilla abierta y me tuvieron que dar cuatro puntos", ha contado. "Me pusieron la pierna como si fuera Chucky el muñeco diabólico con las piezas juntadas. Cuatro puntos que subieron al marcador de mi amistad con el socorrista".

Paco se la jugó con la navaja en el bolsillo y con la hora del baño. "¡También me bañé sin hacer la digestión! Fuck you, jajjaa!", ha dicho ante despedirse hasta la próxima visita.

Antes de irse le ha mandado un mensaje a Celia Montalbán, su enamorada. Ahora que ha llegado el calor, todo le recuerda a ella...