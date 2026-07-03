Éxtasis: "En La Riviera pasarán cosas que no suelen pasar habitualmente en los conciertos"

Geri, Putxi y Guero gritan a los cuatro vientos Se acabó el indie, título del nuevo single de Éxtasis que han venido a presentar a Cuerpos especiales.

Los tres amigos han madrugado para charlar con Nacho García y Lalachus del quinto adelanto de su segundo álbum de estudio y que definen como "una provocación total".

"Somos una banda que hacemos canciones pop rock pero nos ubican en el mundillo del indie porque tocamos en los festivales", han dicho sobre el punto de arranque de esta canción y han confesado también que tienen líneas rojas para huir de la etiqueta. Está prohibido usar pintauñas, camisas con chorreras o quitarse la camiseta en los bolos.

Con Se acabó el indie les ha pasado una cosa curiosa. Ahora no los definen como independientes, hay quien los ha ubicado en la rumba porque el tema tiene sonidos rumberos. "No tenemos nada que ver", han insistido para luego definirse como "un grupo de colegas que hacen canciones pop rock que hablan de cosas del día a día, sin etiquetas".

"¿Cómo te quedas si te decimos que no sabemos cuándo saldrán el disco?"

El quinto adelanto de su segundo álbum de estudio llega con un anuncio. Éxtasis no puede decir aún cuándo sacará el disco. "¿Cómo te quedas si te decimos que no lo sabemos?", han respondido a la pregunta de Lala sobre la fecha de lanzamiento. "No lo tenemos aún escrito. Estamos en ello".

Desde que lanzaron NO SÉ PK en 2024 les han pasado muchas cosas y ahora van un poco al día. Tratan de disfrutar de todo lo que les está pasando y bromean con que ya no se puede decir que son un grupo emergente.

En este tiempo han sacado colaboraciones con Sidonie (EL ROCK) o Chica Sobresalto (Vivir lento) y han sido teloneros de Mikel Izal en A Coruña y Valencia. "Fue increíble, una experiencia muy bonita y superagradecidos a Mikel que nos brindó una oportunidad de la hostia", han dicho conscientes de que el público del recinto iba a ver al de Pamplona.

Diferente será cuando llegue la cita en la Sala La Riviera de Madrid, donde tienen convocados a sus fans el 20 de febrero de 2027 y en la que prometen mucha diversión. "Vamos a montar un buen pifostio", han dicho justo un día después de celebrar la primera reunión sobre el show.

"Vamos a montar un buen pifostio"

"Vamos a liar una buena con artistas invitados y cosas que no suelen pasar habitualmente en los conciertos", han seguido animando a los que ya tienen entradas a que no se pierdan el concierto. Ellos son así, no se vienen arriba y tienden a rayarse a pesar del buen momento que viven.

El cartel de la gira Qué les voy a decir habla por ellos. El verano está lleno de citas y la última será en octubre en Sonorama Ribera Ibiza, justo después se pararán a coger fuerzas para arrancar 2027 por todo lo alto con el público de Madrid.