Víctor Clavijo habla de su personaje en el podcast 'Los Perseguidos': "Es un Villarejo"

Víctor Clavijo se ha convertido en uno de los actores favoritos del público en nuestro país a través de sus papeles en proyectos como Al salir de clase, Amar es para siempre o su recordada interpretación de Lope de Vega en El Ministerio del Tiempo. Una trayectoria que no deja de crecer y que tiene en Los Perseguidos, la ficción sonora de Onda Cero Podcast que protagoniza y en la una periodista que se niega a aceptar la versión oficial sobre la muerte de su pareja y destapa una trama criminal, uno de sus últimos hitos.

Un proyecto que recuerda al "radioteatro", como ha indicado el actor durante su visita a Cuerpos especiales, que consigue "recuperar el espacio de la ficción solamente para los oyentes y obliga a imaginar lo que se está escuchando". "Quedan pocos espacios en los que demos la oportunidad al que está al otro lado tenga que imaginar la historia", ha explicado.

Una historia de "mucha acción, mucha intriga y mucho misterio; los tres ingredientes que tiene que tener cualquier buen género policiaco" en la que comparte reparto con intérpretes como Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero o Nacho Fresneda.

Su personaje Roque Cardoso, además, encaja con algunos de sus papeles al ser "un policía chungo, como los que me dan últimamente, que juega a los dos lados de la ley". "Es un Villarejo", ha indicado a modo de conclusión.

Sin embargo, Víctor Clavijo también está pendiente del estreno de otras producciones como la película sobre la Guerra del Rif Carta Blanca, la película La maleta o la serie El laberinto de las mariposas, aunque ha querido también recordar sus últimos proyectos en los que rinde homenaje a Federico García Lorca como Lorca Sonoro, con Pasión Vega, o No te olvides de escribir, en la que, junto a la actriz María Galiana, interpretaba las cartas que el poeta enviaba a su familia. "Tuvimos la responsabilidad de inventarnos la voz de Federico" porque "no existe un registro sonoro", ha puesto en valor.