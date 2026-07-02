Eva Soriano: "Hay tal cantidad de gente enfadada porque he dicho que no ligo que no me parece ni medio normal"

Eva Soriano es viral por las declaraciones que hizo en un reciente photocall sobre ligar. La presentadora de Cuerpos especiales dijo que no ligaba en España y el revuelo ha sido tan grande que ha recurrido a su sección Eva le grita a una nube para acabar con la oleada de críticas e insultos.

"La pregunta fue: ¿Eva, tú ligas? Mi respuesta fue No ligo en España, me tengo que ir fuera...", ha contado la presentadora a Nacho García y los oyentes del morning para aclarar que sus palabras se tienen que entender dentro del marco de la comedia. "A veces digo las cosas para que sean más graciosas", ha añadido. "Elaboro las cosas desde un lugar un poco más extremista para que hagan gracia porque ese es mi trabajo".

La cuestión es que más de un millón y medio de personas ha visto el vídeo de Eva Soriano y mucha gente ha entrado al juego.

Algunos se han ofrecido desde un lado más o menos gracioso a ligar con ella, pero otros han ido a saco. "Lo que no me parece amable es toda la repercusión que he tenido a la contra", ha explicado a su compañero. "Hay tal cantidad de gente enfadada porque yo he dicho que no ligo que no me parece ni medio normal", ha añadido.

Hay gente que se ha quejado diciendo que siempre habla de ligar. "Pero si hablar del ciclo del agua también vendríais a por mí", ha apuntado. Otros le han dicho gatos y vinos tu destino. "Y no me parece mal pero soy alérgica a los gatos", ha seguido. Y luego están los que han apuntado que tiene más kilómetros que la furgoneta de un vendedor ambulante. "Eso me ha parecido gracioso. Si se me insulta con un poquito de imaginación me hace gracia".

"Ser tía en redes es perder todo el rato. Digas lo que digas está mal"

"En la entrevista llegué a decir 'Me gustan mucho los chicos guapos', y me llaman Superficial. Sí, siguiente pregunta", ha seguido contando. "Si hubiese dicho me da igual guapos o feos, me dirían mentirosa. Y si hubiese dicho que paso de los chicos, que estoy amargada", ha flexionada. "¿Qué queréis que diga? ¿Hacia dónde queréis que vaya? No puedo hablar en neutro".

"Ser tía en redes es perder todo el rato. Digas lo que digas está mal", ha añadido para lanzar una pregunta al aire: "¿A quién le puede molestar que alguien diga que no liga? ¿Cómo te puede molestar a ti? ¿En qué momento hemos llegado a que uno dice algo y se molesten 50.000 personas?"

Si no te gusta un vídeo que te encuentras en redes, pasa y ya está. "Lo que no puede ser es que estemos todo el rato intentando decirle a la gente esto no está bien. Déjalos en paz, no podemos estar haciendo daño todo el rato al otro".