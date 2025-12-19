¿Qué pueblo crees que debe entrar en la lista de los más molones? Vota por tu favorito en la nueva encuesta de Pueblos especiales

¿Qué pueblo crees que debe entrar en la lista de los más molones? | Europa FM

El plazo para votar en Pueblos especiales se cierra el lunes 22 de diciembre a las 07:00 horas

Pueblos especiales se enfrenta a su cuarta semana y cinco localidades compiten esta vez por hacerse un hueco en la lista de las localidades más molonas de España.

Mieza de la Ribera, en Salamanca; Pozuelo de Vidriales, en Zamora; Puebla de Montalbán, en Toledo; San Ciprián, en Lugo; y Freila, en Salamanca, son las candidatas a entrar en este selecto grupo al que ya pertenecen Cuevas del Valle (en Ávila), Almedinilla (en Córdoba) y Cortes (en Navarra). ¿Cuál crees que debe ganar?

Los embajadores de estas cinco localidades se lo han currado mucho vendiendo las bondades de su pueblo y poniendo en valor sus fiestas, su gastronomía, sus paisajes y, por supuesto, también su arquitectura. No solo compiten por colarlo en la citada lista, también por llevarse un kit de Cuerpos especiales.

Elige a tu favorito en la siguiente encuesta. ¡Podrás hacerlo hasta el lunes 22 de diciembre a las 07:00 horas!