¿Qué pueblo crees que debe entrar en la lista de los más molones? Vota por tu favorito en la nueva encuesta de Pueblos especiales
Mieza de la Ribera, Pozuelo de Vidriales, Puebla de Montalbán, San Ciprián y Freila se ven las caras esta semana en Pueblos especiales, el concurso de Cuerpos especiales para elegir las localidades más molonas de España. ¿Cuál crees que debe ganar? Elige tu favorita.
El plazo para votar en Pueblos especiales se cierra el lunes 22 de diciembre a las 07:00 horas
Pueblos especiales se enfrenta a su cuarta semana y cinco localidades compiten esta vez por hacerse un hueco en la lista de las localidades más molonas de España.
Mieza de la Ribera, en Salamanca; Pozuelo de Vidriales, en Zamora; Puebla de Montalbán, en Toledo; San Ciprián, en Lugo; y Freila, en Salamanca, son las candidatas a entrar en este selecto grupo al que ya pertenecen Cuevas del Valle (en Ávila), Almedinilla (en Córdoba) y Cortes (en Navarra). ¿Cuál crees que debe ganar?
Los embajadores de estas cinco localidades se lo han currado mucho vendiendo las bondades de su pueblo y poniendo en valor sus fiestas, su gastronomía, sus paisajes y, por supuesto, también su arquitectura. No solo compiten por colarlo en la citada lista, también por llevarse un kit de Cuerpos especiales.
Elige a tu favorito en la siguiente encuesta. ¡Podrás hacerlo hasta el lunes 22 de diciembre a las 07:00 horas!
Pueblos especiales - semana 15 de diciembre
- 1
Pozuelo de Vidriales (Zamora)
Población - 45 habitantes | Reclamo - el tesoro de arrabalde, que se encontró allí hace unos años | Otras cosas típicas - el local social, la iglesia de 1773 que no se terminó de construir y las jornadas micológicas
- 2
Freila (Granada)
Población - 950 habitantes | Reclamo - ubicado en el Geoparque de Granada | Otras cosas típicas - las casas cuevas, las matanzas y la carrera del Santillo en Semana Santa
- 3
San Ciprián (Lugo)
Población - 2.000 habitantes | Reclamo - sus tres playas | Otras cosas típicas - un bosque de eucalipto, parque Reina Sofía, una antigua fábrica de salazón, la Maruxaina que da nombre a las fiestas del pueblo y la comida, con erizos, merluza del pincho, etc.
- 4
Puebla de Montalbán (Toledo)
Población - 8.000 habitantes | Reclamo - la plaza mayor llena de soportales y bares de toda la vida | Otras cosas típicas - el Palacio de los Condes de Montalbán, la Torre de San Miguel y los melocotones de secano
- 5
Mieza de la Ribera (Salamanca)
Población - 176 habitantes | Reclamo - los paisajes y entornos naturales | Otras cosas típicas - el hornazo, las cerezas, la arquitectura típica y las fiestas de la Virgen del Árbol