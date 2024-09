¿Le gusta un salseo a Abraham Mateo? "Hombre, si rima con Mateo..."

El idilio que se mantiene entre Abraham Mateo y Cuerpos especiales es de categoría. El gaditano ha acudido por sexta vez al antimorning show de Europa FM y, en posesión ya de su taquilla, ha querido dejar un poquito de jengibre "por si tiene que pasarse por un concierto en Madrid".

El icono pop ha presentadoEl Doble, su nuevo single junto a la mexicana Danna, que ya es una de las canciones en español más escuchadas. Un tema en el que el sello azteca no viene dado solo por su colaboradora, sino por su propio sonido. "Siempre he ma gustado mucho experimentar", ha explicado. Además, las referencias en la letra a la historia entre Rosalía y C. Tangana han hecho que Nacho García le pregunte si "le gusta un salseo". "Hombre, si rima con Mateo...", ha contestado entre risas, aseverando su afición a los buenos chismes.

Tal y como ha desvelado, este feat surgió apenas "solo con un DM" por parte de Abraham Mateo. "Le invité al estudio y le llamó muchísimo la atención el sonido mexicano (...) Ese día grabamos e hicimos muy buenas migas", ha explicado sobre cómo se gestó el proyecto.

También ha habido tiempo de comentar el nuevo alias de Danna, que ha decidido borrar Paola de su nombre artístico, y el autor de Clavaito ha confesado que él tuvo esa misma intención cuando comenzaba a despuntar en la música con tan solo diez años. "Quería llamarme James Elvis o Jacob Johnson, algo así", ha recordado entre risas, aunque finalmente los ejecutivos de la discográfica le aconsejaron mantener su identidad a pesar de que "no quería tener el mismo nombre artístico que en mi DNI, como un superhéroe".

Su gira Insomnio Tour está haciendo que el de San Fernando actúe por decenas de países que van desde México a Paraguay o Rumanía, aunque ha indicado que tiene una fecha de la gira marcada: San Fernando, su ciudad natal, donde no pudo actuar debido a las condiciones meteorológicas. "Eso fue tocarme la fibra porque teníamos preparado un show superespecial, nunca se me habían dado la oportunidad de actuar en San Fernando, Cádiz, que es mi tierra. Me dió muchísima pena (...) El Levante de Cádiz es lo que tiene, que viene una ráfaga de viento y te tira".

